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Джеус: победитель "Дакара" Карякин получает финансовую помощь по мере возможности

Спорт
30 августа, 18:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация мотоциклетного спорта России оказывает финансовую поддержку победителю ралли-марафона "Дакар" в классе квадроциклов Сергею Карякину по мере возможности бюджета. Об этом ТАСС заявил президент организации Александр Джеус.

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. По словам спортсмена, одна лишь заявка на "Дакар" стоит 1,5 млн рублей. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей. Спортсмен уже подал заявку на участие в "Дакаре" 2018 года, заплатив, благодаря лояльности организаторов, лишь часть необходимой суммы.

"Мы помогаем ему по мере возможности. Нужно понимать, что у нас много видов и что финансируемся мы не из бюджета, и недавно было заседание попечительского совета федерации, там обсуждался вопрос спонсорства. Он - ярко вспыхнувшая звезда, но нужно понимать современные реалии нашего спорта. Мы и Сергей движемся в правильном направлении", - заявил Джеус.

В январе 2017 года Карякин впервые в карьере стал победителем "Дакара" в зачете квадроциклов. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на "Дакаре" с 2014 года.

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