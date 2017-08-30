"Зенит" расторг контракт с Молло по обоюдному согласию

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" расторг контракт с французским полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

"Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны", - сказал Фурсенко.

28-летний Молло перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в январе. В сезоне-2017/18 французский полузащитник не провел за основной состав санкт-петербургского клуба ни одного матча, он выступал за "Зенит-2" в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), приняв участие в четырех играх.