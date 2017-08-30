Малкин: ситуация с участием игроков НХЛ на ОИ может проясниться к началу сезона

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с возможным участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане может проясниться к началу регулярного чемпионата лиги. Об этом он рассказал ТАСС.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. В середине июня лига выпустила календарь, в котором пауза на Олимпиаду не предусмотрена. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября.

"Сейчас очень сложная ситуация и споры между НХЛ и Международной федерацией хоккея будут идти до последнего дня. Думаю, ближе к началу сезона ситуация начнет проясняться, - сказал Малкин. - Я очень надеюсь, что НХЛ сможет договориться и отпустит игроков на Олимпиаду".

По словам Малкина, Игры в Пхенчхане могут стать последними в его спортивной карьере. "Очень хотелось бы достойно выступить, завоевав медаль", - отметил он.

Мужской хоккейный олимпийский турнир пройдет с 14 по 25 февраля.