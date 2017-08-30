Бушманов: футболисты молодежной сборной РФ полностью готовы к матчу с командой Армении

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все футболисты молодежной сборной России готовы к матчу отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года против команды Армении. Об этом на пресс- конференции заявил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

Встреча состоится в четверг в Москве на стадионе "РЖД- Арена", игра начнется в 19:00 мск.

"На сегодняшний день ситуация такая, что все 23 футболиста сборной России готовы к матчу против команды Армении. Меня радует их состояние и радует то, что мы обошлись без травм. Информации о сопернике у нас достаточно, считаю, что сборная полностью готова к матчу. Постараемся навязать свою игру и взять три очка", - сказал Бушманов.

Также главный тренер молодежной сборной России прокомментировал игру Антона Митрюшкина. 21-летний вратарь является капитаном швейцарского "Сьона".

"Приятно, когда наш игрок является капитаном в европейской команде. Это говорит о том, что он лидер, это очень важно для его карьерного роста. Я знал Антона еще с момента его игры в "Спартаке" и могу сказать, что он значительно прибавил", - сказал Бушманов.