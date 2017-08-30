Кравец сменил Тертышного в качестве главного тренера клуба ВХЛ "Куньлунь Хэйлунцзян"

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Михаил Кравец сменил Алексея Тертышного на посту главного тренера китайского клуба Высшей хоккейной лиги "Куньлунь Хэйлунцзян". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар".

Тертышный, ранее работавший в тренерском штабе команды в первом сезоне "Куньлуня" в КХЛ, возглавил "Куньлунь Хэйлунцзян" после того, как было принято решение о создании команды из системы "Куньлуня" для участии ее в ВХЛ.

Ранее Кравец работал, в частности, в тренерском штабе петербургского СКА и "Сочи".

Первый матч "Куньлунь Хэйлунцзян" проведет 10 сентября в Цзилине против еще одной китайской команды ВХЛ "Ценг Тоу".