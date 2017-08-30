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Колумбиец Лопес выиграл 11-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
30 августа, 19:05 UTC+3 ТАСС

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за "Катюшу", финишировал седьмым, проиграв Лопесу 31 секунду

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Мигель Анхель Лопес

Мигель Анхель Лопес

© EPA/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 30 августа. Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из казахстанской команды "Астана" выиграл 11-й этап многодневки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в городе Лорка и финишировал у астрономической обсерватории Калар- Альто.

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Лопес преодолел дистанцию 187,5 км за 5 часов 5 минут 9 секунд. Вторым финишировал британец Крис Фрум, который лидирует в генеральной классификации, из команды "Скай". Он проиграл лидеру 16 секунд. В одно время с британцем финишировал итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida, занявший третье место.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за "Катюшу", финишировал седьмым, проиграв Лопесу 31 секунду.

23-летний колумбиец впервые в карьере выиграл этап на "Вуэльте". Также для него эта победа первая на Гранд- турах. "Астана" выиграла второй этап на текущей веломногодневке. Ранее казахстанец Алексей Луценко победил на пятом этапе "Вуэльты".

Фрум упрочил лидерство в генеральной классификации. Нибали вышел на второе место (плюс 1 минута 19 секунд). Третье место занимает колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott (+2.33). Закарин поднялся на шестую позицию в общем зачете (+2.38).

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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