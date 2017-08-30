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СМИ: футболист "Гремио" Педро Роша перейдет в "Спартак"

Спорт
30 августа, 19:12 UTC+3 ТАСС

Сообщается, что московский клуб заплатит за 22-летнего бразильца €12 млн

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ТАСС, 30 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" согласовал переход нападающего Педро Роши из бразильского "Гремио". Об этом сообщает портал Zerohora.com.

По информации портала, "Спартак" заплатит за 22-летнего бразильца €12 млн. Футболист уже прошел медобследование для московского клуба.

В нынешнем сезоне Роша провел за "Гремио" 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча.

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