СМИ: футболист "Гремио" Педро Роша перейдет в "Спартак"

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ТАСС, 30 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" согласовал переход нападающего Педро Роши из бразильского "Гремио". Об этом сообщает портал Zerohora.com.
По информации портала, "Спартак" заплатит за 22-летнего бразильца €12 млн. Футболист уже прошел медобследование для московского клуба.
В нынешнем сезоне Роша провел за "Гремио" 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча.