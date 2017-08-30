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Россиянка Родина вышла во второй круг US Open

Спорт
30 августа, 20:10 UTC+3 ТАСС

В матче первого круга спортсменка одолела канадку Эжени Бушар со счетом 7:6 (7:2), 6:1

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Евгения Родина

Евгения Родина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 30 августа. Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянка в матче первого круга одолела канадку Эжени Бушар со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Во втором круге Родина встретится с украинкой Элиной Свитолиной, "посеянной" на турнире под четвертым номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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