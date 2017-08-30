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Колобков: олимпийские объекты Сочи задействуют для проведения фестиваля молодежи

Спорт
30 августа, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. При проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов задействуют олимпийские объекты Сочи. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

В среду в Министерстве спорта Российской Федерации под председательством Колобкова состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке и организации спортивной программы фестиваля. Как сообщает пресс-служба ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, ответственные сотрудники Минспорта РФ, органов исполнительной власти, общероссийских спортивных федераций и иных заинтересованных организаций.

"У фестиваля будет серьезная спортивная составляющая, в проведении соревнований будут задействованы олимпийские объекты Сочи, - сказал Колобков. - Будет организована площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

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В рамках заседания заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов сообщил об организации спортивной программы фестиваля. Она включит в себя комплекс мероприятий, для проведения которых задействованы олимпийские объекты Сочи. На них пройдут соревнования по мини-футболу, шахматам, настольному теннису и другим популярным видам спорта, будет организована площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), мастер-классы по боевым искусствам, танцевальному спорту, фитнесу, экстремальным видам спорта и киберспорту.

С докладом о выполнении решений предыдущего заседания рабочей группы выступил заместитель директора департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Антон Антонов. По итогам участниками заседания была принята к сведению полученная информация, а также были приняты соответствующие решения, направленные на дальнейшую подготовку к проведению спортивной программы фестиваля.

О фестивале молодежи и студентов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 190 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году отмечает юбилей - впервые форум прошел в 1947 году. Юбилейным год стал и для фестиваля в России - впервые он прошел в СССР в 1957 году, а затем страна еще раз принимала его - в 1985-м. В истории постсоветской России фестиваль 2017 года первый.

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