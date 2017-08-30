Ветераны ФК "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" почтут память жертв терактов

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ТАСС, 30 августа. Ветераны английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны" почтут память жертв терактов в Манчестере и Барселоне во время благотворительного футбольного матча. Об этом сообщает газета Mirror.
Встреча пройдет в Манчестере в субботу на стадионе "Олд Траффорд" и начнется с минуты молчания. Футболисты обоих клубов выйдут на матч в траурных повязках и будут играть в специальных футболках, на которых вместо привычных фамилий будут нанесены названия городов "Манчестер" и "Барселона".
"Мы как одни из самых знаковых команд в мировом спорте должны использовать силу футболу для объедения людей. Мы должны встать вместе против любых форм терроризма", - сказал главный тренер команды ветеранов МЮ Брайан Робсон.
22 мая на крытом стадионе "Манчестер-арена" после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 16 человек.