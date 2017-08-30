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Южный вышел во второй круг US Open, где встретится с Федерером

Спорт
30 августа, 21:34 UTC+3 ТАСС

Россиянин в матче первого круга победил словенца Блажена Кавчича со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3

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Михаил Южный

Михаил Южный

© EPA/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 30 августа. Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянин в матче первого круга победил словенца Блажена Кавчича со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

Во втором круге Южный встретится со швейцарцем Роджером Федерером, "посеянным" на турнире под третьим номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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