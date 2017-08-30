Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Аверина заработала 19,100 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Арина Аверина (19,000). Третьей стала японка Кахо Минагава (17,700).

19-летние сестры-близнецы Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Они являются трехкратными чемпионками Европы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.