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Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Спорт
30 августа, 22:36 дата обновления: 30 августа, 22:41 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 30, августа. /ТАСС

Второе место заняла ее соотечественница и сестра Арина Аверина

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Дина Аверина

Дина Аверина

© Егор Алеев/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Аверина заработала 19,100 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Арина Аверина (19,000). Третьей стала японка Кахо Минагава (17,700).

19-летние сестры-близнецы Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Они являются трехкратными чемпионками Европы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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