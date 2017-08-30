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Минское "Динамо" проиграло четвертый матч подряд в КХЛ, уступив "Словану"

Спорт
30 августа, 22:48 UTC+3 ТАСС

Клуб из Братиславы добился победы со счетом 4:2

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ТАСС, 30 августа. Братиславский "Слован" победил минское "Динамо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе минчан отличились Александр Павлович (14-я минута) и Евгений Ковыршин (32). У "Слована" заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей (20), Андрей Месарош (47), Михал Ржепик (44) и Радек Смоленяк (59). Минское "Динамо" проиграло четвертый матч подряд на старте КХЛ, братиславская команда прервала серию из трех поражений.

В следующем матче минчане встретятся в гостях с московским "Спартаком" 2 сентября, "Слован" днем ранее проведет домашний матч против "Сибири".

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