Минское "Динамо" проиграло четвертый матч подряд в КХЛ, уступив "Словану"

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ТАСС, 30 августа. Братиславский "Слован" победил минское "Динамо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе минчан отличились Александр Павлович (14-я минута) и Евгений Ковыршин (32). У "Слована" заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей (20), Андрей Месарош (47), Михал Ржепик (44) и Радек Смоленяк (59). Минское "Динамо" проиграло четвертый матч подряд на старте КХЛ, братиславская команда прервала серию из трех поражений.
В следующем матче минчане встретятся в гостях с московским "Спартаком" 2 сентября, "Слован" днем ранее проведет домашний матч против "Сибири".