В Севастополе до конца года откроют 10 новых футбольных полей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют открыть десять новых футбольных полей до конца 2017 года, а в следующем году - еще около 30, сообщил в среду журналистам временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников.
"Десять футбольных полей мы сдаем в этом году, на следующий год у нас планка - еще 30 футбольных полей", - сказал он.
Овсянников добавил, что в середине сентября запустят футбольный стадион, который расположен на улице Владимира Симонка, а также еще два "таких же крупных объекта будет запущено в работу".
"[Финансирование] осуществляется в рамках нашей государственной программы развития Севастополя [федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя]. Этот стадион стоит [на улице Владимира Симонка] около 45 млн рублей. Другие поля могут стоить как дешевле, так и дороже", - отметил врио губернатора.
Федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года была утверждена в 2014 году после воссоединения этих двух регионов с Россией для решения многих инфраструктурных, экономических и социальных проблем, накопленных за годы нахождения полуострова в составе Украины.
Ранее Овсянников сообщил, что власти города планируют в этом году начать проектировать порядка 80 объектов социальной сферы города, которые будут реализованы не только в текущем, но и последующих годах.