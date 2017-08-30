Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Аверина заработала 18,950 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.