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Словенские волейболисты стали соперниками сборной России по 1/4 финала чемпионата Европы

Спорт
30 августа, 23:22 UTC+3 ТАСС

В матче 1/8 финала словенцы победили команду Польши со счетом 3-0

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ТАСС, 30 августа. Сборная Словении одержала победу над командой Польши в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Команда Словении стала соперником российских волейболистов по четвертьфиналу, которые заняли первое место в группе B и напрямую вышли в данную стадию. Матч между россиянами и словенцами пройдет 31 августа.

В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые были разделены на четыре группы. Победитель каждой группы напрямую вышел в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие второе и третье места, принимают участие в матчах на вылет за выход в 1/4 финала соревнований.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.

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