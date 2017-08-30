Словенские волейболисты стали соперниками сборной России по 1/4 финала чемпионата Европы

Светлана Кузнецова вышла во второй круг US OpenСпорт 30 августа, 23:47
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии ForbesЭкономика и бизнес 30 августа, 23:36
Власти США впервые одобрили метод генной терапии для лечения одного из видов лейкозаНаука 30 августа, 23:24
Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячомСпорт 30 августа, 23:08
NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору КолумбуПроисшествия 30 августа, 22:49
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре МосквыПроисшествия 30 августа, 22:42
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в ЛондонеОбщество 30 августа, 22:37
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручемСпорт 30 августа, 22:36
Российские аграрии заявили о 2 млрд руб. убытков из-за непогодыЭкономика и бизнес 30 августа, 22:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 августа. Сборная Словении одержала победу над командой Польши в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Команда Словении стала соперником российских волейболистов по четвертьфиналу, которые заняли первое место в группе B и напрямую вышли в данную стадию. Матч между россиянами и словенцами пройдет 31 августа.
В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые были разделены на четыре группы. Победитель каждой группы напрямую вышел в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие второе и третье места, принимают участие в матчах на вылет за выход в 1/4 финала соревнований.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября.