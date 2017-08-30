Россиянин Рублев вышел во второй круг US Open

ТАСС, 30 августа. Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянин в матче первого круга победил британца Альяжа Бедене со счетом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Во втором круге Рублев встретится с болгарином Григором Димитровым, "посеянным" на турнире под седьмым номером.

Соревнования завершатся 10 сентября.