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Россиянка Жук не смогла выйти во второй круг US Open

Спорт
30 августа, 23:57 UTC+3 ТАСС
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 августа. Российская теннисистка Софья Жук не смогла выйти во второй круг US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

17-летняя россиянка, попавшая на турнир через квалификационный раунд, в матче первого круга уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Во втором круге Путинцева встретится с победительницей встречи между полькой Агнешкой Радваньской, "посеянной" на турнире под десятым номером, и хорваткой Петрой Мартич.

Турнир серии Большого шлема завершится 10 сентября.

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