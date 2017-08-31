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Молодежная сборная России по футболу стартует в отборе чемпионата Европы

Спорт
31 августа, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Первый матч подопечные Евгения Бушманова проведут в четверг против команды Армении в Москве

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки 1996-1998 г.р.) матчем с командой Армении в четверг начинает отборочный турнир чемпионата Европы 2019 года. Команда, которая, по словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, может изменить отношение к футболу в стране, начнет цикл под руководством тренера Евгения Бушманова.

Российская команда выступит в группе 7 вместе со сборными Австрии, Армении, Гибралтара, Македонии и Сербии. В финальный турнир, который пройдет летом 2019 года в Италии и Сан-Марино, выйдут победители девяти отборочных групп. Четыре команды, занявшие вторые места с наилучшими показателями, разыграют еще две путевки в стыковых играх. 11 команд присоединятся в финальном турнире к сборной Италии, которая освобождена от отбора как хозяйка турнира; сборная Сан-Марино от отбора не освобождена.

Финальный турнир Евро также станет европейской квалификацией к Олимпийским играм 2020 года (количество квот определится позже). Российская сборная ни разу не участвовала в играх. "Наша первоочередная цель - попасть на чемпионат Европы 2019 года, а затем постараемся попасть на Игры в Токио", - заявил вскоре после назначения в январе Бушманов.

У ребят горят глаза

В 2013 году молодежная сборная России выступила на чемпионате Европы впервые с 1998 года, однако затем дважды не смогла пройти квалификацию. В отборе Евро-2015 россияне стали вторыми, не попав в стыковые игры по дополнительным показателям. Цикл Евро-2017 команда начала под руководством Дмитрия Хомухи, после нескольких неудач на тренерский пост вернулся Николай Писарев, но команде это не помогло - пятое место в группе.

Бушманов уже одержал с командой четыре победы в товарищеских матчах - с командами Румынии (5:1), Норвегии (2:0), Узбекистана (4:3) и Белоруссии (7:0). После последней игры, которая прошла в мае, Мутко высказал удовлетворение работой специалиста. "Тренер пока оправдывает ожидания - спокойный, выдержанный, грамотный, да и микроклимат в команде хороший. Но самое главное - у ребят горят глаза, это поколение может изменить отношение к футболу [в России], если тренер будет работать правильно, то эту команду, это поколение ждет хорошее будущее", - сказал Мутко.

Ближайший соперник россиян - сборная Армении - ни разу не участвовала в финальных турнирах чемпионата Европы. Лучшим достижением является второе место в группе отбора Евро-2007. Большинство игроков команды представляют два армянских клуба - "Пюник" (8 игроков) и "Бананц" (10). Команда, которую тренирует Артур Восканян, уже провела первую встречу в отборе - на выезде была разгромлена сборная Гибралтара (3:0).

"Да, на бумаге мы фавориты, но ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, - предостерег накануне матча полузащитник российской сборной Илья Жигулев. - Постараемся сыграть в свой футбол, удивить соперника и одержать победу".

Бушманов отметил, что все вызванные игроки готовы к матчу. "Меня радует их состояние и радует, что мы обошлись без травм. Информации о сопернике у нас достаточно, считаю, что сборная полностью готова к матчу. Постараемся навязать свою игру и взять три очка", - добавил специалист.

Встреча Россия - Армения пройдет в четверг на "РЖД Арене", начало встречи в 19:00 мск. Вход на игру будет бесплатным. 5 сентября команда Бушманова сыграет со сборной Гибралтара в Туле.

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