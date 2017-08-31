Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донской не сумел пробиться в третий круг US Open

Спорт
31 августа, 5:39 UTC+3 ТАСС

Россиянин проиграл казахстанцу Михаилу Кукушкину, попавшему на турнир через квалификацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 августа. Российский теннисист Евгений Донской не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

27-летний россиянин в матче второго круга проиграл казахстанцу Михаилу Кукушкину, пробившемуся на турнир через квалификацию, со счетом 4:6, 4:6, 5:7.

В третьем круге Кукушкин встретится с французом Люкой Пуи, "посеянным" под 16-м номером.

Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне - завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше из-за травмы.

Смотрите также

Веснина и Касаткина преодолели первый раунд US Open

Мария Шарапова вышла в третий круг US Open

Светлана Кузнецова вышла во второй круг US Open

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
В результате стрельбы в центре Москвы ранен один человек
3
Россия и Катар намерены наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество
4
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
5
Представитель ОБСЕ написал письмо Климкину с осуждением выдворения журналистов с Украины
6
Арбитраж Башкирии объяснил мотивы решения по иску "Роснефти" к АФК "Система"
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама