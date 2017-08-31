Донской не сумел пробиться в третий круг US Open

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ТАСС, 31 августа. Российский теннисист Евгений Донской не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.
27-летний россиянин в матче второго круга проиграл казахстанцу Михаилу Кукушкину, пробившемуся на турнир через квалификацию, со счетом 4:6, 4:6, 5:7.
В третьем круге Кукушкин встретится с французом Люкой Пуи, "посеянным" под 16-м номером.
Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне - завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше из-за травмы.