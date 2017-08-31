Российская теннисистка Александрова завершила выступление на US Open

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ТАСС, 31 августа. Россиянка Екатерина Александрова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.
Во втором круге Александрова проиграла француженке Каролин Гарсии, "посеянной" на турнире под 18-м номером, со счетом 6:4, 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
В следующем раунде Гарсия встретится с чешкой Петрой Квитовой (13).
Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.