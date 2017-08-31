Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская теннисистка Александрова завершила выступление на US Open

Спорт
31 августа, 6:23 UTC+3 ТАСС

Она проиграла француженке Каролин Гарсии в трех сетах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 августа. Россиянка Екатерина Александрова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Во втором круге Александрова проиграла француженке Каролин Гарсии, "посеянной" на турнире под 18-м номером, со счетом 6:4, 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В следующем раунде Гарсия встретится с чешкой Петрой Квитовой (13).

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.

Смотрите также

Мария Шарапова вышла в третий круг US Open

Веснина и Касаткина преодолели первый раунд US Open

Светлана Кузнецова вышла во второй круг US Open

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
В результате стрельбы в центре Москвы ранен один человек
3
Россия и Катар намерены наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество
4
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
5
Представитель ОБСЕ написал письмо Климкину с осуждением выдворения журналистов с Украины
6
Арбитраж Башкирии объяснил мотивы решения по иску "Роснефти" к АФК "Система"
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама