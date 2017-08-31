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Кремлев: AIBA управляет временная администрация во главе с Фалчинелли

Спорт
31 августа, 9:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В июле 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия главе организации Чинг-Куо Ву

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 августа /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Управлением работы Международной ассоциации бокса (AIBA) занимается временная администрация под руководством Франко Фалчинелли. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"В настоящее время АИБА управляет временная администрация под руководством Фалчинелли", - сказал Кремлев.

В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия 70-летнему президенту организации Чинг-Куо Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.

Внеочередной конгресс, на котором будет принято решение по Ву, пройдет 12 ноября в Дубае.

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