Кремлев: AIBA управляет временная администрация во главе с Фалчинелли

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МОСКВА, 31 августа /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Управлением работы Международной ассоциации бокса (AIBA) занимается временная администрация под руководством Франко Фалчинелли. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"В настоящее время АИБА управляет временная администрация под руководством Фалчинелли", - сказал Кремлев.
В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия 70-летнему президенту организации Чинг-Куо Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.
Внеочередной конгресс, на котором будет принято решение по Ву, пройдет 12 ноября в Дубае.