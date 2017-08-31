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СМИ: "Манчестер Сити" сделает "Арсеналу" улучшенное предложение по футболисту Санчесу

Спорт
31 августа, 10:20 UTC+3 ТАСС

По информации источника Daily Mail, "Манчестер сити" в четверг сделает клубу из Лондона предложение о покупке чилийского форварда в размере 70 млн фунтов

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Алексис Санчес

Алексис Санчес

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" предпримет еще одну попытку приобрести нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, "Манчестер Сити" в четверг сделает клубу из Лондона предложение в размере 70 млн фунтов (около €76 млн).

В среду издание The Guardian сообщало, что "Арсенал" отклонил первое предложение "Манчестер Сити" о переходе Санчеса за 50 млн фунтов (около €54 млн), заявив, что футболист не продается.

Санчес перешел в "Арсенал" летом 2014 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2018 года, по данным сайта Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €65 млн. Ранее нападающий выступал за итальянский "Удинезе" и испанскую "Барселону". В составе сборной Чили он провел 115 матчей, забил 38 голов, являясь лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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