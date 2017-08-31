СМИ: "Манчестер Сити" сделает "Арсеналу" улучшенное предложение по футболисту Санчесу

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ТАСС, 31 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" предпримет еще одну попытку приобрести нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
По информации источника, "Манчестер Сити" в четверг сделает клубу из Лондона предложение в размере 70 млн фунтов (около €76 млн).
В среду издание The Guardian сообщало, что "Арсенал" отклонил первое предложение "Манчестер Сити" о переходе Санчеса за 50 млн фунтов (около €54 млн), заявив, что футболист не продается.
Санчес перешел в "Арсенал" летом 2014 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2018 года, по данным сайта Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €65 млн. Ранее нападающий выступал за итальянский "Удинезе" и испанскую "Барселону". В составе сборной Чили он провел 115 матчей, забил 38 голов, являясь лучшим бомбардиром в истории национальной команды.