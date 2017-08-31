Глава UFC: трансляцию боя Мэйуэзер - Макгрегор купило 6,5 млн человек

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Глава UFC: трансляцию боя Мэйуэзер - Макгрегор купило 6,5 млн человекСпорт 31 августа, 10:36
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ТАСС, 31 августа. Количество проданных трансляций боксерского поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором достигло 6,5 миллионов. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, слова которого опубликованы в Instagram журналиста Майка Дайса.
27 августа Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере. Гарантированный гонорар Мэйуэзера составил $100 млн, Макгрегора - $30. Доходы возрастут за счет продаж телетрансляций, по предварительным расчетам, эта сумма может составить почти $600 млн на двоих.
"Платные трансляции боя Мэйуэзера с Макгрегором купили 6,5 млн человек", - говорится в сообщении.
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Если слова Уайта подтвердятся, то это будет означать, что поединок стал рекордным по продажам платных трансляций. Предыдущий рекорд был установлен после боя Мэйуэзера с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году. В США его трансляцию купили 4,6 млн человек, во всем мире - 5,5 млн.
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса UFC в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.