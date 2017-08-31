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Тарпищев: Шарапова должна побеждать в третьем круге US Open независимо ни от чего

Спорт
31 августа, 10:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Соперницей россиянки по следующему раунду Открытого чемпионата США станет американка София Кенни

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Мария Шарапова и Шамиль Тарпищев

Мария Шарапова и Шамиль Тарпищев

© ТАСС/ Владимир Астапкович

МОСКВА, 31 августа /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова должна проходить соперницу по третьему кругу Открытого чемпионата США американку Софию Кенни, занимающую 139-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В четверг Шарапова обыграла венгерку Тимею Бабош во втором круге US Open со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1. Россиянка сыграет с Кенни 1 сентября.

"Насколько я помню, Кенни имеет наши корни, тренировалась у нас. Я посмотрел, как она подает - подача не мощная. С этой позиции, думаю, игра для Шараповой будет попроще, чем во втором круге", - сказал Тарпищев.

"Думаю, на первом месте сейчас вопрос нервного и психологического восстановления Шараповой. Но третий матч она должна выигрывать независимо ни от чего - противник по зубам. А там, на второй неделе, может получиться так, что будет и два выходных подряд, и у Маши появятся дополнительные шансы для хорошего выступления на турнире", - добавил глава ФТР.

Открытый чемпионат США - первый для Шараповой турнир серии Большого шлема после дисквалификации за допинг. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдон, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков.

US Open завершится 10 сентября.

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Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Темы
US Open
Страны
Россия
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