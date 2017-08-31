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Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова выйдет на пик формы к зиме

Спорт
31 августа, 10:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Спортсменка отметила, что довольна своими результатами на этапах летнего Гран-при

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Ирина Аввакумова

Ирина Аввакумова

© EPA/MARKKU OJALA

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова не имеет проблем со здоровьем, спортсменка планирует выйти на пик формы к главным стартам сезона зимой. Об этом она сообщила ТАСС.

Аввакумова выступила на этапах летнего Гран-при во французском Куршевеле и чешском Френштате, где оба раза становилась четвертой.

"В целом все отлично, прыжки хорошие, работали много над техникой, над красотой полета и приземления. Это все получается, судьи ставят высокие баллы, но, видимо, этого недостаточно, чтобы быть на пьедестале, есть еще над чем работать. Но, повторюсь, это неплохое начало, я довольна результатами, я понимаю, что у меня еще есть запас", - сказала Аввакумова.

В прошедшем сезоне спортсменка пропустила несколько стартов в связи с переломом ребра. "Проблем [со здоровьем] нет никаких, слава богу, все спокойно. Физическое состояние оцениваю на 7 из 10. Я, конечно, готова, но к зиме, к самым важным стартам, будет еще лучше", - добавила она.

В завершившемся сезоне Аввакумова показала лучший результат среди россиянок, став девятой в общем зачете среди женщин в Кубке мира и показав 12-й результат на чемпионате мира в финском Лахти. 25-летняя спортсменка включена в состав женской команды для подготовки к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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