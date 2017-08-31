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"Амур" вывел чешского хоккеиста Йордана из списка травмированных

Спорт
31 августа, 11:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Участник Кубка мира - 2016 получил травму во время предсезонной подготовки

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Михал Йордан (справа)

Михал Йордан (справа)

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичок хабаровского "Амура", участник Кубка мира прошлого года в составе сборной Чехии защитник Михал Йордан выведен из списка травмированных и может дебютировать за команду в ближайшем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Магнитогорске с "Металлургом". Об этом ТАСС сообщил вице- президент "Амура" Александр Филиппенко.

В прошлом сезоне Йордан выступал за казанский "Ак Барс". Чех получил травму во время предсезонной подготовки.

"Мы только что вывели Йордана из списка травмированных и надеемся, что он сыграет с "Магниткой". Также рассчитываем, что в этом матче появятся опытный защитник [Максим] Кондратьев и нападающий [Станислав] Кацуба, которые тоже залечили свои травмы, - сказал Филиппенко. - Что касается [Дениса] Кузьмина (защитника отправили в больницу 11 августа после контрольного матча с московским "Динамо". - прим. ТАСС), то у него было сотрясение мозга, он заканчивает лечение и, думаю, приступит скоро к тренировкам".

Хабаровский клуб начал чемпионат КХЛ восьмиматчевой выездной серией, которая завершится 8 сентября. В четырех матчах "Амур" набрал пять очков. "Команда ищет свою игру. Надо отдать должное тренерскому штабу, который очень много, вдумчиво и старательно работает. Хоккеисты серьезно относятся к своему делу, к ним нет никаких претензий как по подготовке, так и по тем выездным играм, которые уже прошли", - отметил Филиппенко.

В середине мая КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинет три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры. "Это определенный стимул для команды, чтобы доказать, что "Амур" очень полезен для лиги. Вы знаете, сколько воспитанников клуба играли и играют в нашем хоккее и другие сейчас растут, поэтому никаких тревог и переживаний нет - надо просто играть и доказывать свою способность на льду", - отметил вице-президент лиги.

"Амур" проведет следующий матч в КХЛ против финалиста Кубка Гагарина - 2017 "Металлурга" 1 сентября.

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