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Глава АМФР: "Динамо" может решить финансовые проблемы за год и вернуться в Суперлигу

Спорт
31 августа, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Подмосковный мини-футбольный клуб "Динамо" не смог заявиться на стартующий сезон из-за отзыва лицензии у генерального спонсора - банка "Югра"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подмосковный мини-футбольный клуб "Динамо" идет по пути "Политеха", который в свое время смог решить финансовые проблемы за год и вернуться в Суперлигу. Об этом сказал журналистам на пресс- конференции, посвященной старту сезона, президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

МФК "Динамо", который является действующим чемпионом страны, не смог заявиться на стартующий сезон из-за отзыва лицензии у генерального спонсора - банка "Югра".

"Мы ожидали 13 клубов в чемпионате, но, как гром среди ясного неба прогремела новость про "Динамо", у них не хватило времени решить вопросы нового бюджета клуба, они, оценив свои возможности, решили уйти в Высшую лигу (второй по силе дивизион чемпионата страны - прим. ТАСС). В клубе остаются вопросы по задолженностям футболистам, но все с пониманием ждут. "Динамо" идет по пути "Политеха", который в свое время за год решил финансовые проблемы, выступая в Высшей лиге, и вернулся в Суперлигу", - рассказал Алиев.

"Динамо" является самым титулованным клубом России, на его счету 11 титулов чемпиона России и девять Кубков страны. Также "Динамо" является победителем Кубка УЕФА 2007 года.

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