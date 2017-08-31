Глава АМФР: "Динамо" и "Дина" выступят в Кубке УЕФА, несмотря на финансовые проблемы

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские мини-футбольные клубы "Динамо" и "Дина" выступят в Кубке УЕФА, несмотря на непростую финансовую ситуацию. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной старту сезона, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
"Динамо" будет играть в Высшей лиге [чемпионата России], но по всем регламентам это позволяет им играть в Кубке УЕФА. "Дина" тоже выступит", - сообщил Алиев.
Подмосковсное "Динамо", которое является действующим чемпионом страны, не смогло заявиться на стартующий сезон Суперлиги из-за отзыва лицензии у генерального спонсора - банка "Югра" - и выступит в Высшей лиге (второй по силе дивизион чемпионата). Столичная "Дина" до сих пор не заявилась на чемпионат, однако, по словам Алиева, АМФР и Российский футбольный союз сделает все, чтобы это произошло.