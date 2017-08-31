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Первый турнир на реконструированном гребном канале в Ростове-на-Дону пройдет в 2018 году

Спорт
31 августа, 12:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, августа. /ТАСС

Реконструкция спортивного объекта началась летом 2016 года

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Первые соревнования международного уровня после реконструкции гребного канала "Дон" в Ростове-на-Дону состоятся весной 2018 года, сказал на совещании в четверг глава администрации города Виталий Кушнарев.

"Первые после завершения реконструкции международные соревнования по академической гребле можно будет провести весной 2018 года, к концу текущего планируется завершить все работы по муниципальному контракту", - сказал Кушнарев. Он также отметил, что реконструкция гребного канала идет в плановом режиме. По последним данным, по контракту исполнено работ на более 420 миллионов рублей, общая стоимость реконструкции составляет 723 млн рублей.

Реконструкция спортивного объекта началась летом 2016 года.

Рабочие проводили работы по углублению дна, выравниванию береговой линии и устройству берегоукрепления. После началось восстановление беговой дорожки длиной 1,8 км и подготовка трассы для велоспорта и маунтинбайка. После завершения реконструкции также будет организован кольцевой автомобильный проезд длиной около шести километров.

Ростовский гребной канал "Дон" - одно из крупнейших спортивных сооружений на юге России. Был основан в 1968 году. Здесь располагаются 24 объекта: гребной бассейн, спортзалы, тренажерный зал, универсальное поле с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные площадки для различных видов спорта. Площадь водной глади позволяет размещать гоночные дистанции для гребли академической, гребли на байдарках и каноэ, соответствующие мировым стандартам.

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