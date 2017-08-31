Малкин считает, что "Вегас" будет боевой командой в НХЛ

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новичок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" будет боевой командой в сезоне-2017/18. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

"Вегас" - новичок, но игроки из этого клуба поиграли ни один год в НХЛ и их все знают: Джеймс Нил из "Нэшвилла", Марк-Андре Флери, с кем я играл в "Питтсбурге", - сказал Малкин. - Это ребята, которые будут доказывать, что у них хорошая команда, которую стоит остерегаться. Тяжело прогнозировать, что с первого сезона они что-то выиграют, но это будет очень боевая команда, которая будет стараться доказать всем в НХЛ".

По словам Малкина, в НХЛ ему импонирует финалист последнего Кубка Стэнли "Нэшвилл".

"За этой командой уже слежу давно. Мне она всегда была симпатична, поскольку показывает скоростной, физический хоккей, который сейчас очень популярен в НХЛ, а у "Нэшвилла" очень быстрые молодые форварды. Мне кажется, что после последнего плей-офф должен выстрелить "Эдмонтон", там очень молодая талантливая команда, которая может всех удивить, что она и сделала в прошлом сезоне. Надо обратить внимание на "Торонто" - это молодая команда, которая будет доказывать свою силу не только НХЛ, но и всей Канаде, учитывая, что канадские команды давно не выходили в финал плей-офф".

Обладатель Кубка Стэнли в двух последних сезонах "Питтсбург" становится сильнее с каждым годом, считает Малкин. "Мы подписываем новых игроков, с некоторыми расстаемся. В концепции клуба заложено то, что нужно усиливаться, так как лига сама растет и развивается. Остались лидеры команды: Кросби, Летанг", - подчеркнул игрок.

НХЛ объявила о включении "Вегаса" в лигу и о старте команды в предстоящем сезоне в июне 2016 года. Состав новой команды был сформирован по итогам драфта расширения 22 июня. Из россиян в "Вегасе" выступит форвард Вадим Шипачев, также клуб получил права на нападающего Никиту Гусева, выступающего за СКА.