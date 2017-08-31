Мещеряков: сбор в Австрии не существенно дороже для "Локомотива", чем тренировки в Москве

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Учебно-тренировочный сбор футбольного клуба "Локомотив" в Австрии не выходит существенного дороже, чем тренировки команды на базе в Баковке (Московская область). Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Сбор "Локомотива" в австрийском Бад Кляйнкирххайме начался в среду. Железнодорожники отправились за границу без 11 футболистов, который были вызваны в свои сборные.

"Есть главный тренер, который решает спортивные вопросы. Он считает, что ехать на сбор в Австрию лучше. Это не существенно дороже того, чтобы тренироваться здесь [в Москве]", - сказал Мещеряков.

Сбор "Локомотива" завершится 6 сентября. В Австрии железнодорожники проведут один товарищеский матч.