Гандбольный "Спартак" сформировал состав команды перед дебютным сезоном

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Гандбольный "Спартак" фактически завершил формирование команды, которая выступит в чемпионате России среди клубов суперлиги в дебютном для клуба сезоне. Об этом ТАСС сообщил главный тренер красно-белых Василий Филиппов.
"Спартак" 14 сентября проведет первый в своей истории официальный матч - во дворце спорта "Динамо" в Крылатском команда сыграет с краснодарским СКИФом.
"Состав укомплектован, в ближайшее время никаких переходов не предвидится. Команде еще нужен правый полусредний хорошего уровня и еще один левый крайний, поскольку Максим Макаров сейчас не может оформить переход из турецкого клуба. Эти проблемные позиции можно будет закрыть в декабре, когда откроется трансферное окно", - сказал Филиппов.
Учредителями клуба поставлена задача по итогам сезона занять место в тройке сильнейших клубов России и в перспективе стать базовым клубом сборной страны. "Но пока еще об этом рано говорить. На сегодня у нас есть три-четыре игрока национальной команды, в то время как для статуса базового клуба надо иметь человек семь-восемь. Но это связано с тем, что было мало времени для формирования команды, многие игроки сборной уже имеют действующие контракты", - отметил собеседник агентства.