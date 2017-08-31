Премии спортсменам от ОКР и Фонда поддержки олимпийцев РФ могут освободить от налогов

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ТАСС, 31 августа. Единовременные выплаты дополнительного поощрения спортсменам и тренерам от Олимпийского комитета России (ОКР) и Фонда поддержки олимпийцев России могут быть освобождены от налогооблажения. Соответствующий проект, разработанный Министерством финансов России, опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно проекту, ОКР и Фонд поддержки олимпийцев России должны быть внесены в перечень некоммерческих организаций, уставной целью деятельности которых является организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений и получаемые от которых спортсменами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта единовременные выплаты дополнительного поощрения в денежной и (или) натуральной формах не подлежат налогообложению.