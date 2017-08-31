Федерация футбола Крыма не обсуждает вопрос участия сборной региона в официальных матчах

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Крымская федерация футбола (КФС) не рассматривает вопрос об участии сборной региона в официальных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил президент КФС Юрий Ветоха.

"Пока этот вопрос вообще не рассматривается. Мы создали сборную Крыма, но мы участвуем только в товарищеских матчах, а вопрос о [официальных] международных пока не стоит", - сказал Ветоха.

При этом, по словам собеседника ТАСС, крымской федерации хотелось бы, чтобы клубы полуострова получили право выступать в еврокубках. "Нам кажется, что участие наших клубов в международных соревнованиях стало бы для нас оптимальным вариантом. Тогда они смогли бы зарабатывать, но пока УЕФА не дает возможности", - отметил он.

Первый в истории матч сборная Крыма сыграла 13 марта, со счетом 5:0 победив ростовский клуб "Ростсельмаш". Ветоха рассказал, что ближайший матч сборная Крыма, не имеющая официального статуса, может провести в октябре.

"Мы хотели бы, чтобы сборная сыграла одну игру в октябре, но пока сложно точно сказать. Было предложение от ДНР, чтобы сыграть на "Донбасс-Арене" на День города [в августе], но мы отказались. Потенциальные соперники у нас есть, постоянно зовет сыграть Абхазия, готовы они и сами прилететь", - сказал Ветоха.

В марте стало известно, что УЕФА выделит €1 млн на поддержку футбола в Крыму. В сентябре ожидается визит делегации УЕФА в Крым, в частности, для ознакомления с местами, где планируются футбольные поля. "Есть договоренность, что делегация приедет в период с 10 по 20 сентября. Думаю, понимание [с точной датой визита] будет на следующей неделе", - рассказал Ветоха.