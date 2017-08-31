Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача команды

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА концентрируются на том, чтобы побеждать в каждом матче, в этом заключается задача всей команды. Об этом журналистам сообщил защитник клуба Марио Фернандес.

"Задачи известны: ЦСКА - большой клуб, и мы должны каждый матч выигрывать. Футболисты концентрируются, делают все возможное для того, чтобы победить в каждой игре", - сказал Фернандес.

Ранее ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1. Эта игра примечательна тем, что после нее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал судейство, отметив, что гол был засчитан с явным нарушением, а "судейский корпус вытирает ноги о ЦСКА". Затем руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский заявил, что ассистент судьи Александр Кудрявцев допустил ошибку в этом эпизоде, во время передачи на забившего Заура Садаева мяч находился за лицевой линией поля.

Фернандес отметил, что в этом матче уже ничего не исправить, и ЦСКА надо готовиться к следующим играм. "Был очень тяжелый матч, все видели, что мяч ушел за линию. Но ничего не исправить, надо готовиться к следующим играм", - сказал футболист.

После восьми туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками.