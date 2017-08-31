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Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-й

Спорт
31 августа, 13:57 UTC+3 ТАСС ТАСС 31, августа. /ТАСС

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© EPA/NICK SOLAND

ТАСС, 31 августа. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник поднялся с четвертой на третью строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Крамника 2803 очка. Другой российский шахматист Сергей Карякин также улучшил свое положение в рейтинге на одну строчку и стал 11-м (2780). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2827), вторым идет француз Максим Вашье-Лаграв (2804).

В первой тройке женского рейтинга также произошли изменения. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань (2670), на второе место вышла украинка Анна Музычук (2576), третью строчку занимает другая китаянка Цзюй Вэньцзюнь (2574). Лучшая из россиянок Александра Костенюк занимает пятую строчку (2552).

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