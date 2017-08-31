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СМИ: "Зенит" сделал запрос "Арсеналу" о возможном трансфере футболиста Уилшира

Спорт
31 августа, 14:17 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что сам футболист предпочитает перейти в также проявляющий к нему интерес "Вест Хэм", поскольку хочет остаться в Англии

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Джек Уилшир

Джек Уилшир

© PA/PETER POWELL

ТАСС, 31 августа. Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Джек Уилшир попал в сферу интересов санкт- петербургского "Зенита". Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По информации источника, российский клуб отправил "Арсеналу" запрос о возможном трансфере 25-летнего англичанина. Помимо "Зенита" игроком также интересуется испанский "Бетис". Отмечается, что сам футболист предпочитает перейти в также проявляющий к нему интерес "Вест Хэм", поскольку хочет остаться в Англии.

Прошлый сезон Уилшир провел в аренде в "Борнмуте", сыграв в 27 матчах команды.

Уилшир является воспитанником "Арсенала", за основную команду начал выступать в 2008 году. Всего полузащитник провел в составе лондонского клуба 159 матчей, отметившись в них 12 голами. В составе "Арсенала" футболист дважды стал обладателем Кубка Англии (2013/14, 2014/15), а также три раза выиграл Суперкубок Англии (2014, 2015, 2017). За национальную сборную англичанин провел 34 матча, в которых забил два гола.

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