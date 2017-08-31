СМИ: "Зенит" сделал запрос "Арсеналу" о возможном трансфере футболиста Уилшира

РЖД и Мурманский МТП завершили проект по реконструкции Южной горловины станции МурманскТранспорт 31 августа, 15:44
Кавагути и Смирнов продолжают тренироваться и не исключают участия в чемпионате РоссииСпорт 31 августа, 15:37
Все объекты инфраструктуры вокруг стадиона ЧМ в Калининграде будут сданы к концу годаСпорт 31 августа, 15:36
Источник: футболист Алексей Ионов перейдет из "Динамо" в "Ростов"Спорт 31 августа, 15:34
Сборная Японии обыграла команду Австралии и обеспечила себе участие в ЧМ-2018 по футболуСпорт 31 августа, 15:33
ПКР надеется на рациональное решение МПК в вопросе допуска россиян на Паралимпиаду-2018Спорт 31 августа, 15:31
Выборы Гануса на пост гендиректора РУСАДА прошли под наблюдением экспертов WADAСпорт 31 августа, 15:28
"Рубин" подписал контракт с футболистом Сесаром НавасомСпорт 31 августа, 15:25
Красноярские ученые выделили новый штамм бактерий для производства бактериальной целлюлозыНаука 31 августа, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 августа. Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Джек Уилшир попал в сферу интересов санкт- петербургского "Зенита". Об этом сообщает британское издание Daily Star.
По информации источника, российский клуб отправил "Арсеналу" запрос о возможном трансфере 25-летнего англичанина. Помимо "Зенита" игроком также интересуется испанский "Бетис". Отмечается, что сам футболист предпочитает перейти в также проявляющий к нему интерес "Вест Хэм", поскольку хочет остаться в Англии.
Прошлый сезон Уилшир провел в аренде в "Борнмуте", сыграв в 27 матчах команды.
Уилшир является воспитанником "Арсенала", за основную команду начал выступать в 2008 году. Всего полузащитник провел в составе лондонского клуба 159 матчей, отметившись в них 12 голами. В составе "Арсенала" футболист дважды стал обладателем Кубка Англии (2013/14, 2014/15), а также три раза выиграл Суперкубок Англии (2014, 2015, 2017). За национальную сборную англичанин провел 34 матча, в которых забил два гола.