Колобков поздравил российских призеров и чемпионов Универсиады

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ТАСС, 31 августа. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российских спортсменов, ставших победителями и призерами летней Универсиады в Тайбэе. Министр спорта направил спортсменам правительственную телеграмму, текст которой оказался в распоряжении ТАСС.
"Российские спортсмены проявили силу воли, настойчивость и целеустремленность в борьбе за лидерство, - говорится в телеграмме. - Благодаря высокому командному духу завоеваны 25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых медалей, 94 награды - это второй показатель по количеству призовых мест. Ваши выступления не оставили равнодушными миллионы болельщиков, которые мысленно были с вами на аренах Тайбэя. Уверен, для многих из вас эти соревнования станут прекрасной репетицией будущих стартов в олимпийском Токио-2020".
Универсиада проходила в Тайбэе с 19 по 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко