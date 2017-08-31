Источник: словенский футболист Самарджич продолжит карьеру в "Анжи"

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Словенский полузащитник Мирал Самарджич перейдет в махачкалинский "Анжи". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому футбольному клубу.

"Контракт Самарджича с "Анжи" будет рассчитан на два года. При этом "Анжи" покинет полузащитник Павел Карасев, который перейдет в "СКА-Хабаровск", - сказал источник.

В январе этого года Самарджич перешел в турецкий клуб "Акхисар Беледиеспор", подписав контракт до 30 июня 2019 года. В активе 30-летнего хавбека 15 матчей и один гол за сборную Словении.