Источник: словенский футболист Самарджич продолжит карьеру в "Анжи"

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Словенский полузащитник Мирал Самарджич перейдет в махачкалинский "Анжи". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому футбольному клубу.
"Контракт Самарджича с "Анжи" будет рассчитан на два года. При этом "Анжи" покинет полузащитник Павел Карасев, который перейдет в "СКА-Хабаровск", - сказал источник.
В январе этого года Самарджич перешел в турецкий клуб "Акхисар Беледиеспор", подписав контракт до 30 июня 2019 года. В активе 30-летнего хавбека 15 матчей и один гол за сборную Словении.