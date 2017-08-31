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Иванов: "Зенит" проявлял интерес к Ильину, но конкретного предложения "Уралу" не было

Спорт
31 августа, 14:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В четверг футболист, который находится в расположении сборной России, рассказал, что "Зенит" проявлял к нему интерес, но, по его словам, "не срослось"

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Владимир Ильин (слева)

Владимир Ильин (слева)

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Петербургский "Зенит" проявлял интерес к нападающему "Уралу" Владимиру Ильину, но конкретного предложения по его трансферу не делал. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В четверг Ильин, который находится в расположении сборной России, рассказал, что "Зенит" проявлял к нему интерес, но, по его словам, "не срослось".

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"Никогда не говори никогда, все может произойти, у него действующий контракт, но если будет играть и достойно себя проявлять, конечно, отпустим. Но пока никаких разговоров по поводу "Зенита" нет. Сегодня (трансферное окно закрывается в ночь на пятницу - прим. ТАСС) он точно никуда не уйдет", - прокомментировал ситуацию Иванов.

"Почему не получилось с "Зенитом"? Это вопрос не ко мне, а к "Зениту". Если бы он им был нужен, они бы обратились к нам, и мы решали бы этот вопрос, но "Зенит" к нам не обращался. Наверное, речь идет только об интересе", - также сказал собеседник ТАСС.

Ильин является воспитанником петербургского футбола, начинал профессиональную карьеру в футбольном клубе "Питер". Затем нападающий выступал за санкт-петербургского "Динамо", "Тосно", "Калугу", дзержинский "Химик", краснодарскую "Кубань", состав "Урала" пополнил в январе. Нападающий принял участие в 21 игре екатеринбургской команды, в которых отметился шестью голами, а также стал финалистом Кубка страны.

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