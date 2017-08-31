Юрий Ганус утвержден на посту гендиректора РУСАДА

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Юрий Ганус стал генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА), его кандидатура была утверждена советом учредителей организации. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Только что состоялось общее собрание учредителей РУСАДА, принимали участие ОКР, Паралимпийский комитет России. На собрании рассматривали важнейший вопрос - утверждение генерального директора. Нам была представлена кандидатура Гануса наблюдательным советом РУСАДА, который выбрал его из более чем 700 кандидатур. Мы одобрили кандидатуру Гануса, с этого момента он является гендиректором РУСАДА", - сказал Жуков.

Президент ПКР Владимир Лукин добавил, что обсуждение кандидатуры было обстоятельным. "Были выявлены основные пути его жизни, деятельности. Мы сочли, что Ганус - человек, который может руководить РУСАДА", - сказал Лукин.

Наблюдательный совет РУСАДА в понедельник выбрал кандидата на пост гендиректора организации, однако его фамилия не разглашалась до решения учредителей, которыми являются ОКР и ПКР.

Всемирное антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

Ганус является преподавателем МГТУ им. Баумана, а также имеет большой опыт работы на руководящих позициях. Он занимал пост генерального директора "Северо-западной морской компании", работал антикризисным управляющим в ЗАО "Ленстанкомаш". С 2014 года Ганус является членом совета директоров АО "Производственное объединение "СЕВМАШ".