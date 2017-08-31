Фигуристы Кавагути и Смирнов не выступят на сентябрьских контрольных прокатах в Сочи

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Двукратные чемпионы Европы по фигурному катанию спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов пропустят контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 9-10 сентября в Сочи. Об этом ТАСС сообщила тренер фигуристов Тамара Москвина.
"Юко и Саша пропустят предстоящие прокаты, - рассказала Москвина. - Что касается дальнейших планов, то спортсмены с ними пока еще не определились. Время покажет".
Родившаяся в Японии Кавагути и россиянин Смирнов - двукратные чемпионы Европы. Спортсмены были участниками Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года, где были третьими после короткой программы, но в сумме из-за ошибок в произвольной стали четвертыми, остановившись в шаге от пьедестала. На Играх в Сочи фигуристы не смогли выступить, поскольку в начале олимпийского сезона во время всероссийского Мемориала Николая Панина-Коломенкина в Санкт- Петербурге Смирнов получил серьезную травму - разрыв связки надколенника. Фигурист перенес операцию, и пара пропустила все соревнования сезона.
На последнем чемпионате России в Челябинске Кавагути и Смирнов стали пятыми.