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Все объекты инфраструктуры вокруг стадиона ЧМ в Калининграде будут сданы к концу года

Спорт
31 августа, 15:36 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 31, августа. /ТАСС

Врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов сообщил, что к турниру на территории вокруг стадиона будут построены автомобильные дороги и парковочные места

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Строительство стадиона "Калининград"

Строительство стадиона "Калининград"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Все объекты инфраструктуры на острове Октябрьский вокруг стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде будут сданы к концу текущего года. Об этом сообщил ТАСС врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

"Все работы на острове ведутся в соответствии с установленными календарными графиками, они синхронизированы между подрядчиками <...>. Сроки завершения всех объектов - конец текущего года", - сказал он, подчеркнув, что все обязательства, которые областное правительство взяло на себя в части подготовки к ЧМ, "будут выполнены в установленные сроки".

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Комментируя информацию о том, что Калининград вызывает беспокойство в части подготовки территории вокруг арены, Рольбинов отметил, что к настоящему времени "все самые сложные моменты, связанные с инженерной подготовкой территории, позади", по всем объектам получены заключения проектных организаций. На острове ведутся работы по укреплению берегов реки Преголя, инженерной подготовке территории, строительству инженерных сетей и коммуникаций, которые обеспечат потребности стадиона. Важной задачей, по его словам, является подключение арены к тепловым сетям "по постоянной схеме" и эта работа находится на завершающей стадии.

Рольбинов также добавил, что к ЧМ по футболу на территории вокруг стадиона будут построены автомобильные дороги и парковочные места для гостей чемпионата. Работа по подготовке парковок ведется в круглосуточном режиме и выполнена более чем на 70%, ведутся работы по строительству подъездных путей к стадиону и реконструкции мостов, которые также обеспечат его доступность, в том числе для пешеходов.

Остров и развитие

Остров Октябрьский, где возводится стадион к чемпионату мира, находится в центральной части Калининграда. Стадион размещен на площадке в 22 га. К турниру на Октябрьском будет развернута улично-дорожная сеть, парковочные места, появятся зеленые насаждения и будет проведено благоустройство набережных реки Преголя.

После проведения игр планируется комплексное развитие территории как места для комфортного отдыха и занятий спортом. Готовность стадиона на 35 тыс. мест, где пройдут игры чемпионата, по данным застройщика - ФГУП "Спорт-Ин", составляет 80%.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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