Кавагути и Смирнов продолжают тренироваться и не исключают участия в чемпионате России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Двукратные чемпионы Европы по фигурному катанию спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов продолжают тренироваться и готовятся к стартам сезона. Спортсмены не исключают участия в чемпионате России, который пройдет в декабре в Санкт- Петербурге, сообщил ТАСС Смирнов.

Ранее тренер спортсменов Тамара Москвина сообщила ТАСС, что фигуристы не выступят на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Сочи 9-10 сентября.

"Эти прокаты мы пропускаем, это уже точно. Но с дальнейшими планами мы пока еще ничего не решили - спокойно продолжаем тренировки, делаем программы, стараемся помогать Тамаре Николаевне в мастер-классах в ее школе, - рассказал Смирнов. - Не исключаю, что можем выступить на чемпионате России".

Летом нынешнего года Смирнов, а также еще один известный российский фигурист Руслан Жиганшин, завершивший карьеру, приняли участие в учебных семинарах для юных фигуристов. "Мы работали в Тверской области с детьми, там удалось организовать хорошую базу, работаем с детками. Мне нравится роль играющего тренера, пока я доволен. Разве что приходится распределять силы, чтобы хватало на преподавание и тренировки с Юко".

Родившаяся в Японии Кавагути и россиянин Смирнов - двукратные чемпионы Европы, они становились первыми в Таллине в 2010 году, и Стокгольме в 2015-м. Спортсмены выступали на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где стали четвертыми. Игры в Сочи фигуристы пропустили из-за серьезной травмы партнера - в начале олимпийского сезона во время всероссийского Мемориала Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Смирнов получил разрыв связки надколенника.

На последнем чемпионате России в Челябинске Кавагути и Смирнов стали пятыми.