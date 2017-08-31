Источник: футболист Алексей Ионов перейдет из "Динамо" в "Ростов"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" и "Ростов" договорились о трансфере нападающего бело-голубых Алексея Ионова. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
"Ионов подпишет контракт с "Ростовом" в ближайшее время, он будет рассчитан на три года. Ионов согласился пойти на существенное понижение в заработной плате", - сказал источник.
Ионов выступал за "Динамо" с 2013 года, при этом сезон-2016/17 игрок провел в аренде в ЦСКА. В активе 28-летнего футболиста 11 матчей за сборную России.