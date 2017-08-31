Есмантович: ЦСКА обменял хоккеиста Пивцакина из-за высокой конкуренции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Никита Пивцакин был обменян в "Металлург" (Магнитогорск) из-за слишком высокой конкуренции в составе. Об этом ТАСС рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

30 августа 26-летний Пивцакин был обменян в магнитогорский "Металлург" на 21-летнего защитника Дмитрия Шуленина.

"Никита, учитывая его возраст и зарплату, является игроком основного состава. ЦСКА этим летом усилился игроками НХЛ (Национальная хоккейная лига - прим. ТАСС). Следственно, конкуренция в составе очень высокая. Было принято решение обменять Пивцакина на более молодого игрока с меньшей зарплатой, который в ближайшее время будет готовиться с командой", - сказал Есмантович.

В межсезонье армейцы усилились 12 игроками, включая вернувшихся из НХЛ защитников Алексея Марченко и Никиту Нестерова, а также нападающих Романа Любимова и Михаила Григоренко.

ЦСКА после четырех матчей с семью очками занимает четвертое место в Западной конференции. "Металлург" с шестью очками в четырех играх находится на 10-м месте на Востоке.