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Смирнов: гендиректор РУСАДА выбран в соответствии с предложением WADA

Спорт
31 августа, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был выбран в соответствии с тем, как предлагало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом ТАСС рассказал глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

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"Все идет так, как предложило WADA, в соответствии с этой формулой, - сказал Смирнов. - Я не встречался с ним (с Ганусом), поэтому мне трудно комментировать. WADA считает, что возглавлять подобного рода организации должны люди, никак не связанные со спортом, мне это не понятно - как работа в спорте может компрометировать человека? Очевидно, WADA виднее, а мы создавать трудности не хотим, будем надеяться, что он будет хорошо выполнять свои функции, а мы, если потребуется, со своей стороны поддержим".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению членства РУСАДА. В июне WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

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