Смирнов: гендиректор РУСАДА выбран в соответствии с предложением WADA

Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окноСпорт 31 августа, 17:17
РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправленияНовости партнеров 31 августа, 17:15
Футболист "Ростова" Мевля перешел в "Зенит"Спорт 31 августа, 17:13
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАННаука 31 августа, 17:03
Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректораСпорт 31 августа, 16:59
Сергей Шнуров будет вести шоу о кошках на Первом каналеОбщество 31 августа, 16:58
Туристы из Москвы, пропавшие на севере Забайкалья, найденыОбщество 31 августа, 16:50
Экс-глава "Югры" подал иск о признании недействительным отзыва лицензии у банкаЭкономика и бизнес 31 августа, 16:44
Памфилова заявила о недопустимости стремления к "показательным цифрам" на выборахПолитика 31 августа, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был выбран в соответствии с тем, как предлагало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом ТАСС рассказал глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.
В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус.
"Все идет так, как предложило WADA, в соответствии с этой формулой, - сказал Смирнов. - Я не встречался с ним (с Ганусом), поэтому мне трудно комментировать. WADA считает, что возглавлять подобного рода организации должны люди, никак не связанные со спортом, мне это не понятно - как работа в спорте может компрометировать человека? Очевидно, WADA виднее, а мы создавать трудности не хотим, будем надеяться, что он будет хорошо выполнять свои функции, а мы, если потребуется, со своей стороны поддержим".
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению членства РУСАДА. В июне WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).