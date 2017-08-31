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МВД: дворец ХК "Авангард" является спортивным сооружением, где запрещена реализация пива

Спорт
31 августа, 16:00 UTC+3 ОМСК ОМСК 31, августа. /ТАСС

Ранее стало известно, что заместитель начальника полиции УМВД РФ по Омской области Юрий Виноградов своим распоряжением запретил продавать пиво на хоккейной арене

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"Арена-Омск"

"Арена-Омск"

© Валерий Гашеев/ТАСС

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. "Арена-Омск", где свои домашние матчи проводит хоккейный клуб "Авангард", является спортивным сооружением, на котором реализация спиртных напитков запрещена в соответствии с законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Омской области.

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Ранее стало известно, что заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД РФ по Омской области Юрий Виноградов своим распоряжением запретил продавать пиво на хоккейной арене. ХК "Авангард" направил в региональное УМВД запрос с просьбой разъяснить причину запрета на продажу пива. По мнению клуба, ресторан, фойе и холлы "Арены-Омск" относятся к прилегающим территориям, в то время как продажа пива запрещена на трибунах стадиона.

"Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке", - указано в ответе УМВД на запрос ТАСС.

В ведомстве отметили, что на имя директора ООО "Музыка и кино - Арена" направлено предупреждение о недопущении нарушений при реализации алкогольной продукции, а УМВД России по Омской области продолжит контроль за исполнением действующего законодательства.

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