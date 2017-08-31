Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Зенит" объявил о переходе Нету на правах аренды в "Фенербахче"

Спорт
31 августа, 16:08 UTC+3 ТАСС

Соглашение 29-летнего игрока рассчитано до конца текущего сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Луиш Нету

Луиш Нету

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету на правах аренды перешел в турецкий футбольный клуб "Фенербахче". Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

Арендное соглашение 29-летнего игрока рассчитано до конца текущего сезона, турецкий клуб также получит право выкупа футболиста.

"Сине-бело-голубые" желают Нету новых спортивных успехов", - говорится в сообщении.

Нету выступал за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне португалец принял участие в четырех матчах чемпионата России и двух встречах Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.

Смотрите также

"Фенербахче" объявил о начале переговоров с "Зенитом" по переходу Нету

СМИ: "Фенербахче" согласовал контракт с футболистом "Зенита" Нету

СМИ: футболист "Зенита" Нету близок к переходу в "Валенсию" в обмен на Абденнура

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
3
Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире
4
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
5
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
6
Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"
7
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама