"Зенит" объявил о переходе Нету на правах аренды в "Фенербахче"

Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окноСпорт 31 августа, 17:17
РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправленияНовости партнеров 31 августа, 17:15
Футболист "Ростова" Мевля перешел в "Зенит"Спорт 31 августа, 17:13
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАННаука 31 августа, 17:03
Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректораСпорт 31 августа, 16:59
Сергей Шнуров будет вести шоу о кошках на Первом каналеОбщество 31 августа, 16:58
Туристы из Москвы, пропавшие на севере Забайкалья, найденыОбщество 31 августа, 16:50
Экс-глава "Югры" подал иск о признании недействительным отзыва лицензии у банкаЭкономика и бизнес 31 августа, 16:44
Памфилова заявила о недопустимости стремления к "показательным цифрам" на выборахПолитика 31 августа, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 августа. Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету на правах аренды перешел в турецкий футбольный клуб "Фенербахче". Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.
Арендное соглашение 29-летнего игрока рассчитано до конца текущего сезона, турецкий клуб также получит право выкупа футболиста.
"Сине-бело-голубые" желают Нету новых спортивных успехов", - говорится в сообщении.
Нету выступал за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне португалец принял участие в четырех матчах чемпионата России и двух встречах Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.