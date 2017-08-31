"Зенит" объявил о переходе Нету на правах аренды в "Фенербахче"

ТАСС, 31 августа. Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету на правах аренды перешел в турецкий футбольный клуб "Фенербахче". Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

Арендное соглашение 29-летнего игрока рассчитано до конца текущего сезона, турецкий клуб также получит право выкупа футболиста.

"Сине-бело-голубые" желают Нету новых спортивных успехов", - говорится в сообщении.

Нету выступал за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне португалец принял участие в четырех матчах чемпионата России и двух встречах Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.